В Брунее вступают в силу законы шариата

С 3 апреля в Брунее — одной из самых процветающих стран Азии — вступают в силу законы шариата, предусматривающие суровые наказания вплоть до смертной казни. Эти законы приняты несколько лет назад, но султан Брунея отказывался их вводить.

О причинах, побудивших султана (а он входит в число самых богатых людей планеты) изменить свое решение сейчас, не сообщается. Предполагается, что действовать законы будут только в отношении мусульман, которые составляют две трети из 430 тысяч граждан страны, передает ТАСС.

Теперь осужденных за супружеские измены и мужеложство будут до смерти забивать камнями. Пойманным впервые за кражу будут отрубать правую руку, за второй случай воровства — ногу. За различные правонарушения будет применяться публичная порка.

В ООН и международных правозащитных организациях призвали султанат отказаться от введения законов шариата, подчеркнув, что речь идет о серьезном отступлении в сфере гарантий прав человека.