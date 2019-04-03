На Украине расследуют дела о нарушениях во время выборов

На Украине расследуют дела о возможных нарушениях во время первого тура. Зеленского предлагают судить за "изнасилование мовы", а время правления Порошенко называют эпохой лжи и лицемерия.

В подконтрольной Киеву части Донецкой области, где со значительным перевесом победил представитель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, выясняют, как так получилось, что данные, которые передавали местные комиссии, отличаются от тех, что появились на официальном сайте Центризбиркома. Имя кандидата, против которого завели дело, не называется.

В Киеве скандальный общественный деятель Ирина Фарион призвала отдать под суд победителя первого тура. Говорит, что Владимиру Зеленскому — место в тюрьме "за изнасилование мовы". Она считает, что его речи на русском языке и тем более призывы создать русскоязычный телеканал — противозаконны.

Тем временем бывшие кандидаты на пост президента выступают с заявлениями, говорят о том, кого поддержат во втором туре.

Лидер "Партии мира и развития" Александр Вилкул считает, что оба победивших кандидата не достойны внимания его сторонников. Говорит, время правления действующего президента стало в стране эпохой лжи и лицемерия. А второго кандидата Владимира Зеленского называет "котом в мешке", у него нет ни управленческого опыта, ни чёткой программы. Сам Вилкул в первом туре набрал четыре процента.