Тема:
WikiLeaks 1 час назад
Эквадор еще раз намекнул Ассанжу на скорое решение его судьбы
Президент Эквадора упрекнул Джулиана Ассанжа в злоупотреблении гостеприимством дипломатов и намекнул, что его судьба скоро решится.
Основатель "Викиликс" уже около семи лет живёт в посольстве этой страны в Лондоне, опасаясь преследования со стороны США и Британии.
Эквадорский лидер Ленин Морено рассказал СМИ, что Ассанж много раз нарушал условия предоставления убежища. Делал политические заявления, за которые приходится отвечать хозяевам (вроде оценки ситуации в Каталонии), занимался хакерством. Морено подчеркнул, что ведёт переговоры с властями Британии о будущем беспокойного гостя.
Отношения разоблачителя с властями Эквадора ухудшились со вступлением на пост нового президента Морено в 2017 году.
А в прошлом году дипломаты разработали для Ассанжа строгий регламент: пользоваться только посольским wifi, не делать политических заявлений по делам других стран, платить по счетам за питание и лечение и даже тщательно ухаживать за своим котом.
Ранее по теме
-
Мэннинг заключен под стражу за отказ давать показания по делу Wikileaks25 суток назад
-
Ассанж попросил о дополнительной защите в посольстве Эквадора в Лондоне2 месяца назад
-
Президент Эквадора выступил гарантом свободы Ассанжа3 месяца назад
-
У Ассанжа отобрали любимого кота4 месяца назад
-
Глава МИД Эквадора: смена посла в Лондоне не связана с ситуацией вокруг Ассанжа4 месяца назад
-
Адвокаты Ассанжа опасаются выдворения своего клиента из посольства Эквадора4 месяца назад
Сейчас
В Китае мужчина напал на школьников с ножом: двое погибших
Картина дня
-
В петербургской военной академии Можайского прогремел взрыв
- Суд удовлетворил иск Фролова против Началовой
- Безбагажный тариф "Аэрофлота": цена вопроса
- Шторм перевернул лодку Конюхова
- Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео
Самое читаемое
-
Банда корейцев крала и продавала на мясо домашних собак в Москве
- Годовалому ребенку в реанимации вкололи просроченное лекарство
- "Доктор Смерть" с Украины изуродовала десятки россиянок. Видео
- Мальчика засосало в грязь по пути из школы. Видео
- Бабушка умерла, узнав о гибели родных в ДТП с чеченцем на "гелике"
- Учитель труда прижег утюгом спину школьника
Телеканал "Россия"
-
Юлиан плюс Анастасия: на свою восьмую свадьбу певица пришла в черном
- "Годунов": историческое путешествие с лучшими артистами современности
- В гостях у Лаймы: самое откровенное интервью
- Николай Басков ошеломил зрителей уникальным шоу. Эксклюзив!
Вести.Экономика
-
Brexit пойдет по "жесткому" сценарию
- Новак: РФ вышла на оговоренный ОПЕК+ уровень сокращения добычи
- ООН: численность населения Земли достигла 7 млрд человек и угрожает экологии
- Топ-9 глав государств без опыта в политике
- Нефть взлетела до максимума за 5 месяцев. Что дальше?
Вести.Hi-tech
-
Названа самая популярная марка смартфонов в России
- Apple заявила об отказе от выпуска зарядной станции AirPower
- Художник открыл портал в самую недоступную часть YouTube
- VPN-провайдеры начали уходить из России
- Глава Epic Games намекнул, во что превратится Fortnite
Авто.Вести.Ru
-
Kia назвала российские цены на спортуниверсал ProCeed
- Первый обзор и тест-драйв новой Toyota RAV4 (видео)
- УАЗ выпустит "русский Прадо" (есть примерная цена)
- День дурака: все первоапрельские шутки автоиндустрии!
- В России начались продажи нового Nissan Qashqai
Недвижимость
-
Петербуржец поскользнулся на тротуаре и отсудил полмиллиона
- Как улучшить жилищные условия: апартаменты для жизни и однушка на сдачу
- Солнечные лучи стали причиной пожара
- Мужчина превратил квартиру в берлогу викинга
- Чем опасны бассейны в отелях
- Пара из США отказалась от современности и переехала в XIX век
Вести.Медицина
-
Жизнь в съемной квартире опасна для здоровья. И вот почему
- Для сердца, кожи и иммунитета: 5 причин есть грейпфруты как можно чаще
- Как спорт заставляет нас набирать вес и что с этим делать
- Не до шуток: почему люди смеются и можно ли умереть от смеха
- Какой овощ загрязнен пестицидами больше остальных? Ученые знают ответ
Вести в 20.00
-
Порошенко пошел к баптистам
- Татьяна Кувшинникова: судьба учительницы в купальнике
- Музей проституции открыли на Арбате
Вести-Москва
-
Пожар в доме на Ленинградском проспекте: выгорело шесть квартир
- В столичном "Ангаре спасения" заработала прачечная для бездомных
- "Библиотеки будущего" появляются в столице и за ее пределами
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Магнитное поле Солнца оказалось в десять раз сильнее
- Психологи дали совет, как улучшить настроение всего за 12 минут
- Красное и переработанное мясо опасно в любых количествах
- Сначала черви, потом люди: найден способ продлить молодость и жизнь на 50%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Культура"
-
В новом выпуске "Белой студии" – Андрей Макаревич
- Новости 41-го Московского международного кинофестиваля
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Полярное вторжение. Москвичей предупредили о похолодании
- Учительницу вынудили уйти из школы за фото в купальнике
- В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
- Рабочий, своровавший кабель правительственной связи у Кремля, прыгнул в реку
- 14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его