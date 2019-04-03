Два гола и две передачи Радулова принесли "Далласу" победу

Матчем в Далласе между местными "Старз" клубом "Филадельфия Флайерз" продолжился игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Хозяева выиграли со счетом 6:2, а лучшим в их составе был российский нападающий Александр Радулов, который забил два гола.

На счету россиянина решающая третья шайба и последний гол в этом матче. А начал встречу Александр, дважды отдав голевые пасы в первом периоде, когда забивали его одноклубники Дикинсон и Линделль. Заработав 4 результативных очка, Радулов стал звездой встречи.