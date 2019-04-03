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Усиление НАТО у границ России 1 час назад
Владимир Чижов: Северную Македонию за уши тянут в НАТО
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что стремление всеми силами "затащить" Северную Македонию в НАТО угрожает стабильности на Балканском полуострове.
Дипломат считает, что страну за уши тянут в альянс, а это негативно сказывается на европейской безопасности, передает "Россия 24".
Ранее в ходе своего брифинга постпред США при НАТО Кейли Хатчисон выразила надежду, что Северная Македония станет полноправным членом западного военного блока уже осенью этого года.
Тем временем президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Политики обсудили проблемы альянса, в том числе острый вопрос финансирования. Трамп заявил, что Германия вносит в бюджет организации недостаточный объем средств.
"Честно говоря, доля, которую вносит Германия несправедлива, — сказал Трамп. — Я очень уважаю Ангелу и очень уважаю эту страну. Мой отец Немец. Был немцем и родился в очень красивом месте в Германии. Так что у меня теплые чувства к Германии, но они не платят то, что должны платить."
Американские СМИ обратили внимание, что Трамп уже в третий раз называет Германию родиной своего отца. На самом деле Фред Трамп родился в Нью-Йорке в 1905 году. В Германии же, по данным СМИ, родился дед президента Фридрих Трамп, который эмигрировал в США в 1885 году.
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