Пас Никиты Задорова помог клубу "Колорадо" в игре с "Эдмонтоном"

Завершается очередной игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Клуб "Колорадо Эвеланш" принимал на домашнем льду в Pepsi Center соперников из "Эдмонтон Ойлерз". Игра завершилась с самым популярным счетом этого тура: 6:2 в пользу "лавин", в составе которых голевой передачей отличился российский легионер Никита Задоров.

При этом "нефтяники" начали гостевой матч "за здравие", забив два гола (Лучич и Нерс). Но в дальнейшем порыв гостей сошел на нет, а вот хозяева смогли забить 6 голов. Лучшими в их составе были Керфут, который забросил две шайбы, и Бэрри, на счету которого гол и пас.