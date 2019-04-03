3 апреля 201908:25
В Подмосковье 5 человек отравились угарным газом
В Подмосковье пять человек отравились угарным газом.
Инцидент произошел в частном доме в селе Ям городского округа Домодедово. Ка сообщили ТАСС в экстренных службах региона, среди пострадавших — 14-летний подросток.
Все пострадавшие доставлены центральную районную больницу Домодедова. Причины случившегося выясняются.
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