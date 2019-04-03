В Подмосковье 5 человек отравились угарным газом

В Подмосковье пять человек отравились угарным газом.

Инцидент произошел в частном доме в селе Ям городского округа Домодедово. Ка сообщили ТАСС в экстренных службах региона, среди пострадавших — 14-летний подросток.

Все пострадавшие доставлены центральную районную больницу Домодедова. Причины случившегося выясняются.