За информацию о поджигателях леса забайкальцам будут платить

Глава региона Александр Осипов подписал постановление о введении в Забайкальском крае режима повышенной готовности к ЧС из-за природных пожаров. Особый режим начинает действовать с сегодняшнего дня. Ведомства получили соответствующие поручения. Все службы будут выявлять ранние очаги возгораний. На границах населённых пунктов выставлены посты.

Как сообщили ГТРК "Чита" в Авиалесоохране, накануне горел лес площадью в 78 гектаров. Пожар ликвидирован. Еще в девяти районах края выявлены пожары, однако, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года термоточек фиксируется в десятки раз меньше.

По мнению специалистов виновны в весенних пожарах преимущественно люди. Поэтому на уровне региона принято решение финансово поощрять неравнодушных жителей края, сообщающих о поджигателях. За достоверную информацию сумма вознаграждения составит две тысячи рублей, за помощь в поимке правонарушителя — пять тысяч.