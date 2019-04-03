Сборная России по керлингу снова проиграла

В Канаде продолжается чемпионат мира по керлингу среди мужских команд. Сборная России провела свой седьмой матч, в котором проиграла команде Италии.

Наша сборная, за которую выступают Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов, уступила итальянцам 3:5. Это поражение стало для россиян шестым в семи матчах.

После семи туров сборная России занимает девятое место. Следующий матч наша команда проведет со сборной Швеции.