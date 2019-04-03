В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара

Пожар произошел в среду, 3 апреля, в одной из школ Красноярска. Как сообщило красноярское МЧС, были эвакуированы около 800 человек — 715 учащихся и 64 работника школы. Никто не пострадал.

По сообщению ТАСС, возгорание удалось локализовать. На месте пожара работают десятки спасателей и спецтехника.