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3 апреля 201909:40

Таджикскую артистку оштрафовали за приглашение подруг на день рождения

Вконтакте / Фируза Хафизова|Firuza Khafizova

В Душанбе суд оштрафовал эстрадную артистку Фирузу Хафизову за то, что она пригласила на свой день рождения подруг и знакомых.

Женщина признана виновной в нарушении закона "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан", согласно которому день рождения может отмечаться только в семейном кругу, рассказали "Интерфаксу" в Генеральной прокуратуре республики.

Теперь артистка должна выплатить в пользу государства 5 тысяч сомони (более 500 долларов).

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