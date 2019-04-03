2,5 миллиарда получит Дальний Восток на субсидирование авиаперелетов

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном субсидировании авиаперелетов на Дальний Восток. Два с половиной миллиарда рублей будут выделены из резервного фонда. Почти 400 тысяч пассажиров смогут на льготных условиях осуществить авиаперелеты.

В этом году, напоминает ГТРК "Дальневосточная", на выплаты авиакомпаниям по дальневосточным направлениям уже выделяли 2,8 миллиарда рублей. Однако эти средства были освоены буквально за неделю с момента начала продаж.

В 2018 году на субсидирование авиаперевозок в общей сложности было направлено 4,5 миллиарда рублей. Воспользоваться льготной услугой смогли почти 600 тысяч пассажиров.