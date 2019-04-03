Поход на футбол спас жизнь болельщику "Балтики"

Калининградские врачи сумели спасти болельщика "Балтики". Мужчина перенес инсульт во время матча клубов ФНЛ "Балтика" – "Химки".

Приступ случился на 30 минуте, когда сидевший на трибуне болельщик потерял сознание. Но дежурившие на стадионе болельщики "Балтики" вовремя начали реанимационные мероприятия. Благодаря своевременно помощи удалось спасти жизнь больному и избежать серьезных осложнений. Если бы приступ произошел дома, то последствия могли быть иными.

Пресс служба "Балтики" отметила также сотрудника клуба Андрей Клименкова, который вызвал медицинскую бригаду, и болельщиков, неравнодушных к чужому горю. Самому пострадавшему клуб вручил карту болельщика, с помощью которой он сможет бесплатно посещать домашние матчи любимой команды.