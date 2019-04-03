СМИ: пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing следовали инструкции производителя

Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing737 MAX8 действовали строго по инструкции, сообщает газета The Wall Street Journal. После возникновения неполадок они отключили систему стабилизации воздушного судна Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS). Они действовали строго по инструкциям компании-производителя. Когда отключение системы улучшения маневренных характеристик не помогло выровнять самолет, то эфиопские пилоты вновь ее активизировали.

Система должна стабилизировать воздушное судно после взлета, поясняет "Интерфакс". Если нос лайнера задирается слишком круто, то система автоматически опускает его. При этом эксперты предполагают, что она может неправильно оценивать положение самолета и опускать носовую часть самолета тогда, когда это не требуется. Внедрение этой системы необходимо из-за конструктивных особенностей конструкции самолета Boeing737 MAX8 – на него поставлены более мощные, крупные и тяжелые двигатели, которые нарушили развесовку планера.

Ранее в Boeing заявил, что пилоты могли бы избежать катастрофы, если бы в соответствии с инструкцией отключили систему MCAS.

Boeing737 MAX8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение 10 марта 2019 года. Он выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби. В авиакатастрофе погибли 157 человек.

Кроме того, именно система MCAS могла стать причиной катастрофы самолета в Индонезии. Полеты самолетов Boeing этой модификации запрещены в США, России и в странах Евросоюза.