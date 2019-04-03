Бывший тренер "Зенита" возглавит немецкий "Вольфсбург"

Португалец Андре Виллаш-Боаш дал согласие возглавить "Вольфсбург" по окончанию сезона. Бывший тренер "Зенита" заменит Бруно Лаббадию.

Согласно информации Газета.Ru "Вольфсбург" договорился с 41-летним Виллашем-Боашем. Португалец летом приступит к работе лето. Последним клубом в карьере Виллаш-Боаш был китайский "Шанхай СИПГ", из которого он ушел в 2017 году.

Андре Виллаш-Боаш известен по работе с "Порту", английскими "Челси" и "Тоттенхэмом". С 2014 по 2016 он тренировал "Зенит". Под его руководством петербуржцы стали чемпионами России, выиграли Кубок и Суперкубок страны.