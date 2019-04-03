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3 апреля 201910:47

Экс-глава Nissan может быть снова арестован

Global Look Press

Экс-глава Nissan Карлос Гон может быть арестован в Японии по новым обвинениям.

В начале марта Гона выпустили под залог в 9 миллионов долларов из токийской тюрьмы, где он провел 108 дней. Ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения 80 миллионов долларов за восемь лет.

Теперь, как пишет японская газета Sankei, ему может быть предъявлено обвинение в незаконном выводе средств из Nissan и Renault через оманского автодилера Suhail Bahwan Automobiles. Деньги он потратил на личные цели, в частности, на покупку яхты.

Сам Гон отрицает все обвинения, передает "Интерфакс". Он намерен 11 апреля провести пресс-конференцию и рассказать всю правду.

В соответствии с условиями освобождения под залог, Гон должен проживать на территории Японии и не может выезжать за пределы страны. Вход в его дом находится под постоянным видеонаблюдением.

Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха. Также он был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi.

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