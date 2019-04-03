"Бешикташ" планирует купить лидера ЦСКА

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в "Бешикташе". Турецкий клуб сделал выгодное предложение английскому "Эвертону", которому принадлежат права на футболиста.

Влашич арендован ЦСКА до конца сезона. Летом 21-летний хорват должен вернуться в "Эвертон", после чего станет известна его дальнейшая судьба. ЦСКА хотел бы оставить Николу у себя, но не в состоянии выкупить контракт игрока.

"Бешикташ" готов заплатить за Влашича 17 миллионов евро, сообщает "Спорт-Экспресс". Представители турецкого клуба уже побывали в Москве и просмотрели матчи с участием хорватского полузащитника.