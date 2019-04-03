"Мама, мы горим!": ученики сняли на видео пожар в красноярской школе
Учащиеся красноярской школы, где 3 апреля произошел пожар, несмотря на панику и давку, помогли эвакуироваться из здания передвигающемуся на инвалидной коляске старшекласснику, сообщает NGS24. Горящий класс сняли на видео.
"Мама, мы горим!" — в шутку кричали школьники, прохаживаясь по задымленному коридору во время перемены.
По их словам, спешить не было никакой необходимости, поскольку после срабатывания пожарной сигнализации возле гардероба образовалась давка, так что покинуть учебное учреждение было проблематично.
В итоге из здания были эвакуированы почти 790 человек, после чего спасатели быстро справились с огнем — площадь пожара не превысила 20 квадратных метров. Судя по кадрам с места, серьезно пострадал класс на втором этаже. Школьников отпустили по домам.
О причинах инцидента ничего не сообщается.
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