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Выборы на Украине 19 минут назад

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3 апреля 201911:10

Порошенко или Зеленский: рост напряженности Украине гарантирован

"У России теперь развязаны руки в отношении Украины", - так высказался ведущий Сергей Михеев о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами. В прямом эфире программы "Кто против?" он отметил, что Российская Федерация может чувствовать себя более свободной в российско-украинских отношениях.

Также политолог предположил, что если победу на выборах одержит Петр Порошенко, то его поддержка украинским обществом и элитой будет минимальна.

При успехе Владимира Зеленского возникнет тяжелая ситуация, в которой ближайшие полгода ему придется работать в состоянии, когда Верховная рада будет в руках Порошенко. Он будет президентом без власти. Это тоже породит озлобленность народа и усилит борьбу внутри верхушки власти.

"И в том, и другом случае рост напряженности среди общества будет гарантирован. Эти варианты кандидатов для Украины будут негативные. Потому что эволюция украинского политического процесса приводит к неблагоприятному результату", — заключил Сергей Михеев.


С 1 апреля прекратил свое существование Договор о дружбе между Украиной и Россией.

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