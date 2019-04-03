Порошенко или Зеленский: рост напряженности Украине гарантирован

"У России теперь развязаны руки в отношении Украины", - так высказался ведущий Сергей Михеев о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами. В прямом эфире программы "Кто против?" он отметил, что Российская Федерация может чувствовать себя более свободной в российско-украинских отношениях.

Также политолог предположил, что если победу на выборах одержит Петр Порошенко, то его поддержка украинским обществом и элитой будет минимальна.

При успехе Владимира Зеленского возникнет тяжелая ситуация, в которой ближайшие полгода ему придется работать в состоянии, когда Верховная рада будет в руках Порошенко. Он будет президентом без власти. Это тоже породит озлобленность народа и усилит борьбу внутри верхушки власти.

"И в том, и другом случае рост напряженности среди общества будет гарантирован. Эти варианты кандидатов для Украины будут негативные. Потому что эволюция украинского политического процесса приводит к неблагоприятному результату", — заключил Сергей Михеев.



С 1 апреля прекратил свое существование Договор о дружбе между Украиной и Россией.