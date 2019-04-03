В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку

14-летнюю девочка погибла под колесами грузового поезда на перегоне Жеребцово — Сокур. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на Следственное управление на транспорте Следственного комитета Новосибирской области.

Известно, что от полученных травм девушка скончалась на месте. Для выяснения всех обстоятельств происшествия следователи провели экспертизу. Ее результаты станут известны в ближайшее время. По предварительной версии, причиной трагедии мог стать сильный ветер, который затянул школьницу под состав поезда. Расследование дела продолжается.