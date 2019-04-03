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3 апреля 201911:44

5 + 4: Роструд напоминает о длинных майских каникулах

Фото: John-Mark Smith / Unsplash

В Роструде рассказали, в какие дни россияне смогут отдохнуть во время майских праздников: из-за переноса выходных небольшие "каникулы" будут с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно.

Соответственно, перед первыми длинными выходными рабочая неделя будет состоять только из двух дней — 29 и 30 апреля. А рабочая неделя между майскими праздниками окажется трехдневной.

В пресс-службе ведомства также напомнили, что продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, так как они являются предпраздничными, передает РИА Новости.

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