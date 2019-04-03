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Выборы на Украине 1 час назад
Зеленский выдвинул требования к Порошенко
Владимир Зеленский выставил ряд требований к своему оппоненту по второму туру президентских выборов на Украине. Лидер партии "Слуга народа" потребовал от Петра Порошенко до 21 апреля опубликовать список своих офшорных компаний и банков, в которых они имеют счета. Кроме того, Зеленский предложил действующему президенту обнародовать и финансовую отчетность этих компаний за последние 5 лет.
Так Владимир Зеленский отреагировал на призыв Порошенко к молодежи проголосовать за него, сообщает ТАСС. Список требований телеведущий разместил на своей страничке в соцсети Facebook. Среди требований к Порошенко до завершения срока его пребывания на посту президента также принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов, а также перезапуск работы Национального агентства по противодействию коррупции. Предвыборный штаб Зеленского настаивает, чтобы состав антикоррупционного агентства был обновлен при участии международных экспертов, а также был проведен внешний аудит его деятельности.
От действующего президента Зеленский ждет ликвидации схемы "Роттердам+" и начала внешнего независимого аудита деятельности Национальной комиссии, которая проводит госрегулирование в энергетике и сфере коммунальных услуг. От Порошенко его единственный оппонент во втором туре выборов также ждет отзыва законопроекта о криминализации незаконного обогащения, а также поддержать проекта аналогичного закона, разработанного при участии международных экспертов.
Есть требования и по выборному законодательству: например, принятия избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах, которые состоятся осенью. Действующий президент до второго тура должен выдать акты о назначении судей и обеспечил принятие мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда, считает Зеленский. Кроме того, Зеленский требует лишить Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, прекращения их давление на субъекты предпринимательской деятельности.
После подсчета данных 99,88% протоколов в первом туре президентских выборов в Украине за Зеленского проголосовали 30,23% избирателей, за Порошенко — 15,95%. До 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского, по данным экспертов, это молодежь до 35 лет.
Поэтому Порошенко и обратился к молодым людям, чтобы оттянуть их голоса с Зеленского на себя. Кроме того, Порошенко, игнорировавший дебаты в первом туре выборов, вызвал Зеленского на интеллектуальный бой, пообещав утопить его в прямом телеэфире.
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