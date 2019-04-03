Итальянский "Интер" хочет судиться с американским

Итальянский футбольный клуб "Интер" подаст иск у американскому клуб "Интер Майами", созданному бывшим капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. Миланцы недовольны тем, что Бекхэм использовал их название.

В Милане считают, что клуб из Майами нарушил их право собственности на товарный знак. В связи этим миланский "Интер" намерен добиваться от клуба Бекхэма изменения названия. "Интер Майами" должен дебютировать в МЛС в 2020 году.

Как сообщает ТАСС, американская сторона не считает себя виновной в нарушении прав итальянцев на товарный знак. Слово "Интер" широко распространено в футболе и не ассоцируется только с миланским клубом, полое название которого "Интернационале".