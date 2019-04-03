Ульяновских суворовцев могли заразить ленточными червями умышленно

Депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный на своей странице в "Инстаграме" выложил ответ Генпрокуратуры на его запрос о причинах заражения эхинококкозом курсантов Суворовского военного училища.

Из него следует, что отрабатываются три основные версии возникновения источника заболевания. Судя по ответу, причинами могли быть: поставка в училище овощей, зелени, фруктов и печени говядины с личинками эхинококка, недостаточная термическая обработка мяса, нарушение санэпидемиологических норм при мытье продуктов или умышленные действия третьих лиц по заражению пищи во время ее приготовления в столовой.

В ответе также говорится, что по возбужденному ранее уголовному делу назначено 13 паразитологических судебных экспертиз, но их проведение пока не завершено.

Все заболевшие воспитанники и выпускники ульяновского Суворовского училища признаны потерпевшими, при этом жалоб от них и их законных представителей на действия следователей не поступали, говорится в ответе Генпрокуратуры.

ЧП в училище произошло в начале февраля. По состоянию на 26 февраля были обследованы все воспитанники училища, у 54 были зафиксированы признаки эхинококкоза: у них в легких нашли "ленточных червей".

Руководством военно-медицинского управления Минобороны РФ было принято решение отправить заболевших курсантов в Центральный военный госпиталь имени Вишневского для более тщательного медобследования и оказания специализированной врачебной помощи, передает "Интерфакс".

Ранее со ссылкой на военных следователей сообщалось, что в ходе предварительного расследования отрабатывались версии заражения суворовцев после контакта с животными или через зараженные продукты.



При этом начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин предполагал, что сообщал, что причиной заболевания курсантов эхинококкоом могли стать инфицированные собаки.