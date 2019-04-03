Замминистра обороны посетил стройплощадку Президентского кадетского училища в Кемерове

В Кузбасс с рабочим визитом прибыл заместитель министра обороны Тимур Иванов. В рамках поездки вместе с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым он осмотрел стройплощадку Президентского кадетского училища, сообщает ГТРК "Кузбасс".

Напомним, первую очередь объекта должны сдать к 1 сентября. В нее включены учебно-административный корпус, спальный корпус на 360 мест и столовая на 900 мест, а также медпункт и два КПП с комнатами для посетителей. Учащихся начнут набирать уже 15 апреля.

Президентское кадетское училище в Кемерове станет первым учебным заведением такого уровня за Уралом. Учреждение будут использовать в качестве пилотной площадкой для внедрения новых образовательных технологий.