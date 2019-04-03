Военные медики успешно прооперировали пострадавшего при взрыве в академии Можайского

Состояние четверых раненых, пострадавших при взрыве на территории академии имени Можайского, серьёзных опасений у врачей не вызывает. Одному из пострадавших военные медики успешно провели операцию. Пока все четверо остаются в больнице.

Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", взрыв в одном из корпусов Военно-космической академии прогремел накануне в середине дня. Когда офицеры обнаружили и попытались обезвредить безоболочное устройство своими силами, оно сработало. Видеорегистратор автомобиля, проезжавшего вдоль фасада академии Можайского по Ждановской улице успел снять момент взрыва. На кадрах видно, как взрывная волна вышибает окно, и рама перелетает на другую сторону дороги. Машина, в которой была установлена камера, повреждена осколками стекол.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство общеопасным способом".