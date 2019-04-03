Идти вслепую: Конюхов не сможет оценить повреждения лодки после шторма

После шторма 2 апреля судно, на котором Федор Конюхов отправился в кругосветку, сильно пострадало. Но оценить повреждения весельной лодки российский путешественник не может. Также нет возможности причалить к берегу — до мыса Горн нет ни единого клочка суши. Конюхов надеется, что лодка сможет выдержать последующие штормы. До этого за 117 суток пути лодка "Акрос" ни разу не переворачивалась.

Во время последнего шторма лодку провернуло, словно в центрифуге, рассказал путешественник. Волны сорвали закрепленные на левом борту солнечные батареи. Это ощутимая потеря, отмечает ТАСС, поскольку остались только две панели солнечных батарей на кормовой рубке. Но лежат в горизонтальной плоскости и солнце их освещает по касательной.

"Сами панели сорвало, как старые обои от стены, просто подчистую. Ветроуказатель вырвало с корнем, не просто сломало, а вырвало гнездо. Придется идти вслепую", — констатировал 67-летний Федор Конюхов.

Заметны повреждения и на палубе. В каюте и в навигационной рубке все цело. Конюхов отметил, что, к счастью, на своих местах остались штатные аккумуляторы. Их четыре штуки и каждый весит по 20 килограммов. Если бы их сорвало с места, то они много бед могли бы натворить.

Федор Конюхов вышел в одиночное кругосветное плавание из порта Данидин в Новой Зеландии 6 декабря 2018 года. Ему предстоит пройти на веслах 27 тысяч километров. Сначала от Новой Зеландии до мыса Горн на южной оконечности Чили, затем до австралийского мыса Люин, а из Австралии вернуться в Новую Зеландию. Пока Конюхов на первом из трех этапов путешествия.

Лодка "Акрос" должна обогнуть Южное полушарие. Она спроектирована для экспедиции британским дизайнером Филиппом Моррисоном. На борту девятиметрового судна находятся водонепроницаемые отсеки для запаса продуктов и три независимые системы выработки энергии: солнечные модули, ветрогенераторы и химическая энергоустановка, вырабатывающей электричество из метанола. Также лодка оснащена двумя типами спутниковых телефонов, спутниковым трекером и несколькими дублирующими системами связи и навигации.

На счету Федора Конюхова уже пять кругосветок. Он 17 раз пересекал Атлантику, а также стал первым россиянином, который поднялся на семь высочайших вершинах шести частей света, также он побывал на Южном и Северном полюсах.

Южное полушарие Конюхов уже огибал однажды в 2007 году на парусной яхте "Алые паруса" через Атлантический, Индийский и Тихий океаны.