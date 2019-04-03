Девочка из захламленной московской квартиры начала общаться с другими детьми

Пятилетняя девочка Люба, которую в начале февраля обнаружили одну в захламленной квартире на Ленинградском проспекте в Москве, после выписки из больницы была направлена в Центр помощи семье и детям, подведомственный столичному департаменту труда и соцзащиты населения.

Там она уже начала улыбаться, общаться с другими детьми, у нее потихонечку восстанавливается речь.

Как рассказал Агентству городских новостей "Москва" главный внештатный специалист-педиатр департамента здравоохранения Москвы — главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов, Люба "достаточно хорошо социализировалась в учреждении".

Со здоровьем, по его словам, у девочки "тоже все прекрасно".

Османов также рассказал, что ее регулярно навещает уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, а вскоре в соцучреждении Любу навестят специалисты детской больницы имени Башляевой.

Мать Любы Ирина Гаращенко, которая оставила дочь одну в антисанитарных условиях, проходит по уголовному делу о покушении на жизнь дочери. Она находится под стражей в следственном изоляторе и может быть лишена родительских прав.

Ранее сообщалось, что Гаращенко проверят психиатры.