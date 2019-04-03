Спасатели начали взрывать лед на затороопасных участках Амура
В ближайшие дни на Амуре взорвут более тонны аммонита. Сегодня спасатели начали подрывные работы на затороопасных участках реки, сообщает ГТРК "Амур".
Вскрывать лед начали в Шимановском районе, неподалеку от села от Ушаково. Сейчас участок выглядит безопасным, в этом месте река сильно обмелела. Но, по словам спасателей, он несет в себе скрытую опасность. Во время весеннего ледохода здесь возможно возникновение мощного затора. Огромные ледяные глыбы могут перекрыть путь водам с верховья, и река начнет подтапливать пограничное село.
Для проведения взрывных работ спасатели подготовили место — просверлили 30 лунок. В каждую заложили аммонит. Заряды медленно опустили на определенную глубину, в зависимости от толщины ледяного покрова и площади участка. "Свой график работ мы согласовали с Китаем, так как они тоже в этом году будут проводить подрывы", — пояснил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Амурской области Денис Вайда.
За считанные минуты перед взрывом пограничная служба все же заметила на китайском берегу Амура группу людей. После звонка коллегам из Поднебесной их успели эвакуировать.
Напомним, в состав оперативной группы вошли 16 человек. Более половины из них — опытные взрывники. Вскрывать лед на реках Амурской области таким методом начали около девяти лед назад. До этого, как правило, использовали специальную смесь для таяния или лед попросту вырезали. "Сейчас технология стала лучше. Уже два года мы проводим взрывы с помощью детонационного шнура. Таким образом риски сведены к минимуму", — рассказал сотрудник областного поисково-спасательного отряда Евгений Вакуленко.
На первый этап работ понадобилось более 260 килограммов аммонита. От мощного взрыва на льду реки образовалась трещина. Через сутки течение должно раскрошить треснувшую кромку ,и дыра увеличится. А примерно через семь дней льдины уже будут свободно проходить через этот участок. До середины апреля взрывные работы проведу еще возле трех сел, расположенных вдоль Амура.
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