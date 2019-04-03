Задержаны подозреваемые в нападении на врачей больницы в Сестрорецке

Оперативники задержали предполагаемого организатора разбойного нападения на врачей больницы в Сестрорецке и двух его подельников, сообщает СКР. Злоумышленников сняла камера наблюдения.

Ранее судимого за разбой 45-летнего Сергея Грудецкого взяли в Санкт-Петербурге, выполнявших его указания Алексея и Валерия Симбиревых задержали в Тамбовской и Нижегородской областях. Сейчас братьев, отбывавших срок за разбой, этапируют в Северную столицу.

Нападение было совершено утром 29 марта, а целью злоумышленников, как отмечала "Фонтанка", был начальник отдела эксплуатации медтехники и инженерных технологий больницы №40 Валерий Лаптев. Грудецкий подбросил подельников на машине, после чего облаченные в медицинские халаты, колпаки и маски братья проследовали к служебным кабинетам.

Лаптеву сломали нос и челюсть и заставили открыть сейф, но в этот момент в кабинет заглянул главврач Сергей Щербак. Он тут же получил кулаком по лицу, после чего сотрудникам связали руки, а вооруженные ножами налетчики похитили 250 тысяч рублей и 2,5 тысячи евро и направились к выходу. Досталось и замдиректора медицинского информационного центра, который попытался остановить неизвестных.

Нападавшим удалось скрыться, СКР возбудил уголовное дело о разбое.