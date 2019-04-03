В Госдуме не поддержали идею забирать фамилию у бывших жен при разводе

В Госдуме не одобрили инициативу, предлагающую дать мужчинам право при разводе забирать свою фамилию у бывших жен.

"При расторжении брака любой из супругов вправе сохранить фамилию. Потому что есть же документы собственности, выданные на эту фамилию, есть документы об образовании, какие-то иные документы, водительские права, в конце концов одна и та же фамилия со своим ребенком", — объяснила Агентству городских новостей "Москва" первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева (фракция "Единая Россия").

Она напомнила, что сейчас порядок изменения или сохранения фамилии прописан в 36-й статье Семейного кодекса. В частности, оговаривается, что супруг, изменивший свою фамилию при вступлении в брак, после расторжения может сохранить ее сохранить или вернуть свою добрачную фамилию.

По мнению Окуневой, если супруги считают ситуацию с фамилией настолько важной, то могут прописать этот момент в брачном контракте. При этом депутат призвала людей не разводиться и жить в браке "долго, счастливо и в любви".

С инициативой о возвращении фамилии после развода ранее выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. В распоряжении портала News.ru оказался соответствующий документ, с которым он обратился в Минюст РФ.

По мнению Петрова, многие мужчины категорически против, чтобы бывшие жены оставляли себе их фамилию, однако повлиять на этот процесс не могут. Поэтому он предложил законодательно дать мужчинам возможность забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.