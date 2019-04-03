В Омске на пешеходном переходе сбили девушку. Видео

В минувший вторник в Омске на "зебре" сбили пешехода. Девушка быстро выбежала перед движущимися автомобилями, и водитель не успел среагировать.

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе 2 апреля на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая отлетела в сторону, и спустя несколько секунд смогла подняться на ноги.

Девушка была госпитализирована. О характере полученных ею травм не сообщается.