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3 апреля 201914:12

На открытие завода "Мерседес" Путин приехал на "Аурусе"

Валерий Шарифулин/ТАСС

Первый в России завод Mercedes-Benz в среду открывается в Подмосковье. Он построен в индустриальном парке "Есипово" в Солнечногорском районе.

Президент России Владимир Путин приехал на торжественную церемонию открытия завода на отечественном автомобиле Aurus проекта "Кортеж", передает "Интерфакс".

 

Как сообщалось, Путин пересел на российский Aurus (Au Rus — "русское золото") Senat Limousine еще в прошлом году. Президент впервые проехал на нем по территории Кремля, отправившись на свою инаугурацию 7 мая прямо из рабочего кабинета в резиденции.

Завод будет выпускать по 25 тысяч легковых автомобилей в год. При полной загрузке предприятия число рабочих мест превысит 1 тысячу, к концу марта число сотрудников составило уже более 500 человек. 30% персонала — жители близлежащих населенных пунктов.

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