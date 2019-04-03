Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков. Как сообщил в своем "Инстаграме" президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов, об этом трагическом событии стало известно от Валерии Гущиной – директора Гильдии актеров кино и театра России.

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Актеру, наиболее известному ролью генерала Иволгина в фильмах "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки", неделю назад исполнилось 68 лет.