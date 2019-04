"Обожаю число 13": Сергей Лазарев доволен своим номером на "Евровидении"

Стало известно, под каким номером выступит на "Евровидении-2019" Сергей Лазарев. Он будет представлять на конкурсе Россию уже второй раз: в 2015-м певец занял третье место, выступив с композицией You Are the Only One.

В своем "Инстаграме" Лазарев сообщил, что ему достался 13-й номер, и он числу "чертовой дюжины" даже рад.

"Обожаю число 13", — написал певец, уточнив, что именно под этим номером он выступит 16 мая во втором полуфинале "Евровидения-2019" в Тель-Авиве.

Ранее сообщалось, что Лазарев исполнит на международном песенном конкурсе, который пройдет с 14 по 18 мая в Израиле, композицию Scream.