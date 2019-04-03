Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда

Пресненский суд столицы начал рассматривать дело Александра Кокорина и Павла Мамаева. Нападающий "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Мамаев прибыли на первое заседание суда.

Оба футболиста, а также младший брать Кокорина Кирилл и их приятель Александр Протасовицкий обвиняются в нанесение побоев водителю Виталию Соловчуку и чиновнику Денису Паку. Обвиняемые были заключены под стражу в октябре и содержатся в бутырском следственном изоляторе.

Следствие по делу закончено, и теперь судьбу футболистов будет решать суд. Адвокаты игроков надеются, что все обвиняемые будут выпущены под домашний арест.