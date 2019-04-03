Путин пообещал поддержку иностранцам, открывающим заводы в России

Президент Владимир Путин приехал сегодня в Подмосковье на открытие первого в России завода Mercedes-Benz и пообещал поддерживать инвесторов, которые открывают предприятия на территории нашей страны.

"Мы и в будущем будем, безусловно, поддерживать проекты подобного рода, которые осуществляются как российскими компаниями, так и нашими зарубежными партнерами", — заявил глава государства, подчеркнув, что такие проекты отвечают интересам потребителей, передает ТАСС.

При этом президент выразил уверенность, что компания Mercedes-Benz не разочаруется в российском бизнесе, так как в 2018 году продажи автомобилей в России выросли на 13%. Владимир Путин также отметил, что автомобили Mercedes зарекомендовали себя как автомобили высшего качества, и он сам, и многие другие чиновники используют эти машины. Однако сегодня на церемонию открытия завода президент РФ приехал на отечественном автомобиле Aurus проекта "Кортеж".

Завод Mercedes-Benz построен в индустриальном парке "Есипово" в Подмосковье. Он будет выпускать по 25 тысяч легковых автомобилей в год.