Конор Макгрегор нанес оскорбление жене Хабиба Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор продолжил свою словесную пикирвку с победившим его Хабибом Нурмагомедовым. На этот раз ирландец выбрал в качестве объекта нападок жену российского бойца.

Конор Макгрегор на своей страницы в социальной сети написал "Хабиб, ты женат на полотенце", и разместил фотографию Нурмагомедова с женой. Лицо жены Хабибба закрыто чадрой согласно традициям ислама. Таким образом, Макгрегор нанес оскорбление по религиозному признаку.

Бою Нурмагомедова и Макконоора предшествовали многочисленные оскорбления ирландцем российского бойца. Хабиб одержал победу над Конром, после чего в зале состоялась потасовка. Оба спортсмена были дисквалифицированы. На прошлой неделе Макгрегор объявил о своем уходе из единоборств.