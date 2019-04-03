Американка в 61 год стала суррогатной матерью для дочери сына-гея

В американском штате Небраска 61-летняя Сесиль Эледж стала суррогатной матерью дочери своего 32-летнего сына-гея и его супруга. Выступить в этой непростой роли американка захотела сама. Врачи не стали возражать, сообщает Buzzfeed.

Мэттью Эледж и его муж Эллиот Догерти признались, что сначала восприняли предложение женщины как шутку, но затем, во время беседы с эндокринологом, решили отнестись к этой идее всерьез.

После того, как американка сдала все необходимые анализы, врачи постановили, что Сесиль Эледж способна выносить ребенка, несмотря на свой возраст.

По словам Сесиль, она с удовольствием вспоминает свои предыдущие беременности, поэтому практически не раздумывала перед принятием столь судьбоносного решения.

Донором яйцеклетки для женщины стала 25-летняя сестра Эллиота Догерти. 61-летняя женщина забеременела с первой попытки.

Американка всегда была приверженкой здорового образа жизни, поэтому сын Сесиль и его муж решили, что та справится с ролью суррогатной матери.

Девочка, которую назвали Умой, появилась на свет в конце марта без кесарева сечения. Роды длились 12 часов.

Ранее сообщалось, что в Китае женщина родила двойняшек от разных отцов.