ЧП в Березниках: пенсионерка погибла под глыбой наледи

ЧП в Березниках. Пенсионерка погибла под глыбой льда, упавшей с неочищенной крыши. Об этом сообщает ГТРК "Пермь". Женщине был 81 год.

Виновата в произошедшей трагедии управляющая компания. Выяснилось, что несмотря на то, что внешне ни снега, ни льда никто не замечал, вся крыша была покрыта наледью. В ходе проведенной проверки стало известно, что с 9 марта очистка кровли не производилась.

Жертв могло быть больше — погибшая пенсионерка шла с другой пожилой спутницей. Уже изъята вся документация управляющей компании. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.