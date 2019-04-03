В Доме музыки Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят сказы Бажова

6 апреля в Камерном зале Московского международного Дома музыки актеры Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят оригинальную литературно-музыкальную композицию по мотивам сказов Павла Бажова "Хозяйка Медной горы" и "Малахитовая шкатулка". Музыкальными иллюстрациями к сказам станут шедевры Бородина, Прокофьева и Шостаковича в оригинальных переложениях для дуэта органа и фортепиано в исполнении Даниэля и Евгения Зарецких.

Русский писатель Павел Бажов открыл всему миру великий Уральский край и подарил читателям немало историй, в основу которых легли народные сказания и легенды о главном богатстве Урала – его людях. Среди наиболее известных бажовских сказов – "Хозяйка Медной горы" и "Малахитовая шкатулка". Их персонажи живут в местах, где буквально под ногами находятся залежи золота и драгоценных камней. Перед ними встает сложный выбор между верностью настоящим чувствам и возможностью сказочно обогатиться.

Две сказочные истории Бажова Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят в оригинальной постановке "Тайные сказы Урала", объединившей художественное слово и музыку.

"Раньше я никогда не выступала в амплуа народницы. Именно это – нужная интонация, выговор, способность органично войти в них – было поначалу сложным. Сказ нельзя читать так, как читаешь, допустим, поэзию Ахматовой. Здесь я и Хозяйка Медной горы, и дочь горного мастера Степана Танюшка, и его жена Настасья. Надо только голосом своим донести до зрителей дивную сказку Бажова, чтобы они увидели живую картину", – рассказывает Сати Спивакова.

В исполнении Даниэля и Евгения Зарецких в этот вечер прозвучат сочинения Шостаковича, Прокофьева и Бородина в оригинальных переложениях для дуэта органа и фортепиано.

"Восхищаясь бажовскими сказами, где каждое слово необыкновенное, можно подумать, что это старинное русское искусство, а на самом деле Бажов сумел погрузиться в искомую Русь в страшные для страны годы – конец 1930–х – 1940–е. Музыка все соединяет. А с органом, мне кажется, это приобретает еще больший масштаб", – отмечает Сати Спивакова.

Премьера постановки состоялась в Перми в 2018 году. Московские зрители впервые увидят "Тайные сказы Урала" 6 апреля в 19:00 в Камерном зале Дома музыки.