С Алексеем Булдаковым простятся на Благовещенье

Прощание с народным артистом России Алексеем Булдаковым, по предварительным данным, пройдет 7 апреля в московском Доме кино.

Как передает ТАСС, об этом проинформировала общественность подруга семьи актера Татьяна Руднева. Она рассказала, что смерть Алексея Ивановича произошла в столице Монголии Улан-Баторе, куда актер приехал отметить день рождения лучших друзей. Руднева подчеркнула, что 68-летний актер умер во сне, в два часа ночи — по предварительной информации оторвался тромб. Подруга семьи отметила, что в данное время в российском посольстве решается вопрос о возвращении тела Булдакова на родину, оформляются соответствующие документы.

В свою очередь, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что столичный парламент готов поддержать инициативу об установке памятной таблички Булдакову на доме, в котором он жил.

Алексей Иванович родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Впоследствии семья переехала в Казахстан. В 1969 году окончил молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А. П. Чехова. С 1969 года по 1981 год работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды и Рязани. В 1993 году переехал в Москву, некоторое время работал в Московском художественном академическом театре им. М. Горького.

Первой киноролью для Булдакова стал партизан Савелий в фильме Леонида Макарычева "Сквозь огонь" (1982). Снимался в картинах "Семен Дежнев" (1983), "Вот моя деревня..." (1985), "Единожды солгав" (1987), "Хлеб — имя существительное" (1988), "Белые одежды" (1992) и ряда других. Всего же за свою карьеру актер сыграл более 70 ролей в комедийных, детективных, исторических и военных фильмах.

Но настоящую известность ему принесла роль генерала Иволгина (прототип генерал Александр Лебедь) в комедиях Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты" (1995), "Операция "С Новым годом!" (1996), "Особенности национальной рыбалки" (1997), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000) и Дмитрия Месхиева "Особенности национальной политики" (2003).