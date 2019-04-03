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3 апреля 201915:27 Илья Филиппов

Ректор МГУ Виктор Садовничий отмечает 80-летний юбилей

Математик, профессор, академик Российской академии наук, ректор МГУ Виктор Садовничий отмечает юбилей — 80 лет. Он прошел длинный путь от рабочего шахты до одного из самых уважаемых ученых России и уже 27 лет возглавляет один из самых престижных вузов.

День открытых дверей МГУ: самые технологичные факультеты автоматизировались до того, что заманивают в абитуриенты самого ректора.

Абитуриент образца 1958 года Виктор Антонович Садовничий. Приехал из угольных шахт Горловки. Зеки-забойщики всей бригадой проводили молодого шахтера, который преуспел в математике в вечерней школе — такому прямая дорога в Москву.

"Проводили меня, когда я поступил, по всем правилам и почестями. Сказали: в люди вышел", — вспоминает Виктор Садовничий, академик РАН, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова.

В 1958 году от приемной комиссии на Моховой на автобусе до цитадели науки на Ленинских горах было ровно 17 минут. Брюки, синий свитер, любимые парусиновые туфли — совсем не то, что показывали в праздничном фильме про МГУ тех времен.

Аудитория Мехмата почти не изменилась.

- Я любил сидеть вот на этом месте. Я видел доску хорошо. И к двери близко!

- А удавалось убегать?

- Ну, с лекции как-то не принято. Но был такой случай, когда Гагарин прилетел, и в Москве его встречали. Встречал весь народ, вся Москва. А у нас лекция — вот. И мы убежали поприветствовать Юрия Алексеевича. Вернулись, а лекция еще идет. Читала Ольга Арсеньевна Олейник, выдающийся ученый, академик. Она посмотрела на нас: где вы были? Да мы Гагарина приветствовали. А она говорит: вы бы лучше мою лекцию послушали, потому что тогда вы больше сделаете для космоса. Она была права.

Для космоса, химии, биологии, истории, физики и, конечно, математики — за профессора Садовничьего проголосовали в 1992 году, когда МГУ чуть не растащили на ваучеры. Голосовали и в 2000-х годах — уже за академика Садовничьего — за то, что сохранил и преумножил.

Ректор одного из крупнейших в Европе и главного вуза страны всегда с абитуриентами и студентами приветлив и дружелюбен, ведь он из того же теста. Поэтому с умиротворением печет с молодежью блины, наливает им медовуху и успокаивающе говорит: у нас на всех факультетах учиться трудно. И как можно спорить с человеком, университетом жизни которого стал университет.

Текст: "Вести-Москва"

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