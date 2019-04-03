Путин расписался на капоте первого подмосковного "Мерседеса"

На завод по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в подмосковном Есипове приехал президент России Владимир Путин. Недавно Путин сменил Mercedes-Benz Pullman на Aurus. На Aurus Путин и приехал в Есипово. На новом заводе Путин посмотрел сборку седанов Mercedes Е-класса и даже оставил автограф на капоте одной из машин.

Конвейерная линия в Солнечногорском районе Подмосковья смонтирована по принципу "полностью гибкой сборки" с применением технологии уровня "Индустрия 4.0", отмечает ТАСС. Это позволяет одновременное собирать нескольких автомобильных платформ на одной линии.

В Есипове Путину показали кузовной цех, где детали будущей машины свариваются в кузов, монтажную линию, где непосредственно идет сборка автомобилей, а также участок, на котором происходит автомобильная свадьба — ходовая часть автомобиля соединяется с кузовом.

Владимир Путин также коротко пообщался с работниками завода. Владимир Путин ранее неоднократно сам садился за руль Mercedes, поэтому хорошо знаком с продукцией автопроизводителя. В 2018 году продажи Mercedes в России выросли на 13%.

Строительство завода в Mercedes-Benz началось 20 июня 2017 года. Инвестиции "Мерседес-Бенц РУС" в этот проект составили 250 миллионов евро. Завод должен по проекту выпускать 25 тысяч машин в год. На предприятии будут заняты более тысячи человек. При этом около трети сотрудников предприятия – жители ближайших населенных пунктов.

За российское производство отвечать вновь созданная компания "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" под руководством Акселя Бензе. Выпускаемые на заводе машины с 2019 года компания сможет поставлять и для государственных нужд, подчеркнул 51-летний глава "Мерседес-Бенц Рус" Ян Мадея.