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3 апреля 201917:15 Лариса Худикова

Напоминал Лебедя: генерал Иволгин сделал Булдакова национальным любимцем

Кинопоиск

Миллионы поклонников актера Алексея Булдакова шокированы трагической новостью: он внезапно скончался в Монголии, в гостиничном номере в Улан-Баторе. Всего неделю назад ему исполнилось 68.

Причиной внезапной смерти стал оторвавшийся тромб. В пресс-службе посольства России в Улан-Баторе РИА Новости уточнили, что у актера была острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Он сыграл десятки ролей в театре и кино, но переживающие эту потерю поклонники Булдакова вспоминают, прежде всего, генерала Иволгина.

В конце 1990-х, когда вышла первая комедия Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты", Булдаков и вся веселая компания вмиг стали народными любимцами. Потом были "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной политики", "Операция "С Новым годом!", где все те же герои попадали в комические ситуации, а многие зрители узнавали в них себя или своих знакомых.

Популярность персонажа, которого сыграл Булдаков, объяснялась еще и тем, что в его генерале Иволгине многие видели очень популярного в конце 1990-х генерала Александра Лебедя – политического соперника Бориса Ельцина, который в некоторые моменты был практически на равных с первым президентом новой России.

Жизнь Лебедя оборвалась в 2002 году – вертолет, на котором он летел, потерпел крушение.

Образ харизматичного генерала Лебедя многие зрители стали ассоциировать с генералом Иволгиным из "Национальных особенностей": справедливый, компанейский, умеющий дружить и постоять за своих, философ, ёмкие тосты и высказывания которого разобрали на цитаты.

 

Особенности национальной любви ярче всего проявляются в комментариях под этой трагической новостью:"Настоящий мужик и генерал!!!", "Вот был человек! И не поверите: в памяти само все всплыло — все фильмы, фразы. Будем помнить и смотреть. С восхищением!", "Он приезжал в сентябре на "Киношок" в Анапу, искромётно шутил, какой обаятельный! Легко общался со всеми, зрители подходили, фотографировались с ним...Я подумала: в следующий раз, потом...Потом уже не будет...Светлая память".

И таких комментариев – сотни и сотни. А еще многие вспоминают песню "Погода в доме", которую Лариса Долина исполнила вместе с Алексеем Булдаковым. "Там весь смысл жизни", — пишет один из пользователей.


Хоронить народного артиста России Алексея Булдакова будут на Благовещенье. По предварительным данным, прощание с ним пройдет 7 апреля в московском Доме кино.

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