Дачная война в Подмосковье: два товарищества не могут поделить одну дорогу

В Щелковском округе Подмосковья местные жители не могут поделить единственную дорогу, которая ведет сразу к двум товариществам. Одни считают ее своей собственностью и перекрыли шлагбаумом, другие уверены, что передвигаться по ней имеет право каждый. На чьей стороне правда в этом споре, должна решить прокуратура.

Замок закрыт намертво, шлагбаум вкопан надежно: так дачники из товарищества "Восход-4" отгородились от соседей из СНТ "Флора-2". И все бы ничего, но это единственный прямой и ровный проезд к домам.

"К нашим домам не может проехать ни служба экстренной помощи, ни человек не может добраться, все автомобили находятся за несколько километров от домов", — объясняет Сергей Красноперов, житель СНТ "Флора-2".

"Флора-2" действительно в затруднительном положении — почти в западне. С одной стороны, железная дорога без переезда, с другой — еще один шлагбаум, присыпанный грязью и снегом. Единственный оставшийся вариант — дорога через поле. Сергею Крапицкому на этой дороге не помог даже внедорожник. Ралли "Флора"-Щелково закончилось на полпути и не без потерь. Ехать дальше Сергей так и не рискнул.

- Здесь только один трактор может пройти.

А вот и подтверждение: на кадрах грузовик газовых служб плотно сел на той самой дороге, помог действительно только трактор.

Позиция дачников из "Восхода-4" тоже довольно ясна: по дороге ездили все, а ухаживали только они.

"Мы ее зимой чистим от снега, мы ее содержим, мы прокапываем канавы. Они хотят этим пользоваться бесплатно. Мы оформили ее как все СНТ в нашу долевую собственность, имеем право", — рассказывает Елена Кутузова, жительница СНТ "Восход-4".

Соседи вроде бы и не против платить за содержание дороги.

- Мы согласны платить за эти дороги, по которым мы ездим, вместе с ними, не вопрос.

Но на деле диалога не получается.

- Давайте идите за шлагбаум разговаривать. Вот там разговаривайте в той стороне. Я на своей земле, я у себя, а вы — гости.

Жители "Флоры-2" сейчас пытаются оспорить статус дороги, ссылаются на кадастровые карты. Точку в этом споре могла бы поставить районная администрация, но там пока лишь пытаются привести дачников к компромиссу.

"Мы выступали инициаторами собраний, на которых представители СНТ "Флора-2" и "Восход-4" достигали определенных договоренностей. К сожалению, в последствии эти договоренности представителями СНТ "Флора-2" не соблюдались", — объясняет Роман Симкив, пресс-секретарь главы администрации городского округа Щелково.

Жители "Флоры-2" тем временем уже обратились за помощью в прокуратуру. Еще один вариант — проложить нормальную дорогу через поле. Правда, оно находится в частной собственности. Пока же дачники с ужасом ждут первых дождей, тогда по дороге едва сможет проехать даже тяжелая техника.