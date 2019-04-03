Лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова стали чемпионами России в командном спринте

В Архангельской области проходит чемпионат России по лыжным гонкам. Разыграны медали в командном спринте у женщин и мужчин.

У женщин победу с результатом 21.30,2 одержала сборная Коми, за которую выступали Ольга Царева и Юлия Белорукова. На втором месте дуэт из Московской области, — Кристина Кускова, Наталья Непряева, проигравшие победителям 1,9 секунды. Третий результат у москвичек Нины Дуботолкиной и Натальи Матвеевой.

У мужчин золотые медали завоевали представители Тюменской области Андрей Парфенов, Александр Большунов с результатом 18.52,0. Их земляки Денис Спицов и Иван Якимушкин отстали на 8 1 секунды. Бронзовые медали у команды Красноярского края, за которую выступали Иван Горбунов и Андрей Мельниченко.