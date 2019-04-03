"Маргоша" Берсенева призналась, что до развода ее довели драки с мужем

Зрители знают Марию Берсеневу как "Маргошу" — заносчивого мужчину-ловеласа, который однажды проснулся в женском теле. Эта роль принесла актрисе огромную популярность.

С юности же приковано к Марии и внимание мужчин. Правда, женское счастье до сих пор было краткосрочным и специфическим.

Еще в школе она впервые влюбилась. Избранником стал местный хулиган Антон. Мария вспоминает, что относился он к ней очень трепетно, девушка чувствовала себя защищенной, но вот одноклассними называли ее "бандитской женой" и избегали с ней встреч.

Потом Антона посадили, Мария писала ему, приезжала на свидания, а потом его не стало.

Актриса признается, что этот молодой человек оставил очень большой отпечаток в ее жизни.

Когда Мария, еще будучи студенткой театрального, познакомилась в ночном клубе с Гурамом, то получила от него огромное внимание и заботу. Подруги советовали не упусти, да и ей Гурам казался идеальным мужчиной.

Однако когда у них родился сын, жизнь превратилась в кошмар, вспоминает актриса в "Судьбе человека".

Мария рассказывает, что муж ее бил, унижал, ссоры с драками в семье были "обычным" делом. Актриса признается, что когда решилась от него уйти, то ее ноги и руки были сплошь в синяках.

После развода денег им с маленьким сыном постоянно не хватало, пришлось хвататься за любую работу, и когда она встретилась с Николаем, который, как оказалось, был влюблен в нее с детства, Мария отдалась этим отношениям целиком.

Но и они через 13 лет изжили себя. Какую роль в разводе со вторым мужем Марии сыграл сериал "Маргоша"? Кто сейчас рядом с актрисой? Что она говорит о роли, которая принесла ей огромную популярность? И почему она в детстве ходила в гипсе?

В гостях у Бориса Корчевникова в "Судьбе человека" актриса Мария Берсенева.