Рухнул с эстакады: полет грузовика с молоком попал на видео

В минувший вторник в США с эстакады рухнул грузовик с цистерной молока — водитель уснул, и потерявшая управление многотонная машина пробила ограждение и упала с высоты нескольких метров. Местное подразделение пожарной охраны выложило видео момента аварии в социальную сеть.

Инцидент произошел в ночное время 2 марта в пригороде Далласа. Цистерна разбилась, и три десятка тонн молока вылились на дорогу — на устранение последствий аварии потребовалось несколько часов.

Не смотря на масштабные разрушения, в результате инцидента никто не пострадал, а невыспавшийся водитель отделался лишь несколькими царапинами — ему даже не понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время полиция Техаса решает вопрос об ответственности водителя цистерны — предполагается, что причиной аварии стало несоблюдение дальнобойщиком соответствующего режима работы.