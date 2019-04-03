Мэром Чикаго стала чернокожая лесбиянка

Мэром Чикаго впервые в истории стала афроамериканка — за 56-летнюю Лори Лайтфут отдали свои голоса почти 74 процента избирателей. Ее соперницей на выборах была другая темнокожая женщина-политик.

Лори Лайтфут — член Демократической партии. В своей предвыборной программе она обещает покончить с коррупцией и насилием со стороны полицейских, а также улучшить условия жизни в неблагополучных районах. Кроме того, Лайтфут станет первой женщиной-главой города в истории Чикаго, которая открыто заявляет о своей нетрадиционной ориентации, сообщает телеканал "Россия 24".

"Спасибо, Чикаго. Сегодня вы не просто вошли в историю. Вы начали движение за перемены. Вместе мы сможем наконец поставить интересы всех людей выше интересов небольшого круга людей, обладающих властью", — поблагодарила Лайтфут свових сторонников.

Присягу избранный мэр принесет в конце мае.